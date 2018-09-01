وزارة الصحة بحكومة الوفاق تعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة والخاصة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني حالة الطوارئ في المستشفيات العامة والخاصة بطرابلس ، مشيرة إلى أن الحالات الحرجة سوف يجري نقلها للعلاج في الخارج

وقال المستشار الإعلامي بوزارة الصحة أمين الهاشمي لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن«الوزارة قامت بالتنسيق مع المستشفى الميداني بالعاصمة ولجنة الجرحى وجهاز الهلال الاحمر طرابلس وجهاز الاسعاف والطوارئ طرابلس لتوفير سيارات الاسعاف وأطقم طبية وطبية مساعدة لمساعدة الجرحى في مناطق الاشتباكات ونقل الجثث».

ولفت الهاشمي إلى وزارة الصحة «أبرمت منذ فترة عقود لتوطين العلاج في الداخل مع عدة مصحات خاصة لانها تتفوق في امكانياتها على المستشفيات العامة لهذا جرى نقل الجرحى والمصابين إلى تلك المصحات».

وأشار الهاشمي إلى أن هناك حالات يجري «اسعافها عن طريق أحد أفراد العائلة أو جيران مما يعني أنهم بدون الرجوع إلى وزارة الصحة وسيجري تسوية كامل تكاليفهم المالية عن طريق وزارة الصحة».