الخطوط الأفريقية: رحلات تونس والإسكندرية واسطنبول ستقلع من مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 01 سبتمبر 2018, 12:15 صباحا

أكدت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عن نقل رحلاتها إلى تونس والإسكندرية واسطنبول المدرجة عبر مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة اعتبارا من يوم غد السبت.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبادي لـ«بوابة الوسط» ليل الجمعة إن «غرفة الاستجابة للطوارئ بشركة الخطوط الجوية الافريقية أعلنت أن رحلات يوم الغد سوف تقلع من مطار مصراته مباشرة».

ولفت عمران الزبادي إلى أنه جرى تعديل موعد السفر إلى تونس على الساعة   13:00  والاسكندرية  على الساعة 13:00 بينما اسطنبول على الساعة 22:00 ليلا».

يذكر أن  مطار معيتيقة الدولي مساء الجمعة توقف الملاحة الجوية لمدة 48 ساعة مبدئيًا ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي، على خلفية الأحداث التي تشهدها العاصمة.

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