الخطوط الليبية تغير مسار رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مصراتة لحين إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 31 أغسطس 2018, 11:34 مساء

أكدت شركة الخطوط الجوية الليبية عن نقل رحلاتها المدرجة عبر مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة اعتبارا من يوم غد السبت.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة لـ«بوابة الوسط» ليل الجمعة «إن شركة الخطوط الجوية الليبية نقلت تسيير رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة الدولي اعتبار من يوم الغد السبت إلى حين إشعار آخر».

ولفت محمد قنيوة إلى أن القرار جاء بناء على «تعميم الطيران المدني بإيقاف الملاحة الجوية على مطار امعتيقة».

وأعلن مطار معيتيقة الدولي مساء الجمعة توقف الملاحة الجوية لمدة 48 ساعة مبدئيًا ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي، على خلفية الأحداث التي تشهدها العاصمة.

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