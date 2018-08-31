العامة للكهرباء: تضرر شبكة نقل التيار جراء الاشتباكات في طرابلس

سحب الدخان تتصاعد خلال قصف بمنطقة عين زارة في طرابلس اليوم. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، عن خسائر الشبكة جراء الاشتباكات التي تجددت بضواحي العاصمة طرابلس.

وأشار مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء إلى إصابة دوائر نقل الطاقة جهد 220 الأولى والثانية التي تربط بين محطتي الهضبة وعين زاره، مما تسببت في زيادة ساعات طرح الأحمال بالعاصمة وباقي مدن شرق طرابلس.

وكانت الاشتباكات أصبت دائرة جنوب طرابلس (رقم ا) بجهد 220 كيلو ڤولت، بالإضافة إلى (رقم 2)، وهو ما أدى إلى فقد ما قيمته 210 ميجاوات من القدرات الإنتاجية لمحطة الزاوية، ما أسفر بدوره عن زيادة نسبة العجز وعدد ساعات طرح الأحمال.

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وأشارت الشركة في السابق إلى أن هذه الأضرار أدت إلى إضعاف مستوى أداء الشبكة ونقص المرونة التشغيلية، لافتة إلى أنّ منطقة الاشتباكات هي منطقة عبور لخطوط النقل الرئيسية التي تربط بين محطات التوليد ومحطات التحويل .

وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.