معمر لـ«بوابة الوسط»: إعادة فتح معبر رأس إجدير صباح غدٍ

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 31 أغسطس 2018, 10:33 مساء
منفذ رأس إجدير الحدودي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الناطق السابق باسم منفذ رأس إجدير حافظ معمر، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية اتفقت على إعادة فتح المنفذ غدًا السبت في الثانية عشر ظهرًا «دون قيد أو شرط».

وأشار معمر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أنّ وزير الداخلية بحكومة الوفاق عميد عبدالسلام عاشور أعطي تعليمات بإعادة افتتاح معبر راس أجدير.

وتابع: «عقد مدير المنفذ اجتماع ضم جميع مديري الإدارات بالمنفذ، وجرى الاتفاق على إعادة افتتاح المنفذ غدًا السبت عند الساعة الثانية عشر ظهرًا، دون قيد أو شرط».

السلطات الليبية توضح سبب إغلاق معبر رأس جدير

وكانت السلطات الليبية أعلنت إغلاق معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس بسبب «تعرض المسافرين الليبيين إلى اعتداءات في منطقة الزكرة بعد الحدود التونسية مباشرة، دفعنا إلى إغلاق المعبر الحدودي».

وكان بعض التونسيين من القرى الحدودية أعاقوا حركة تنقل ومرور المسافرين الليبيين، للضغط على السلطات الليبية، والسماح لهم بتهريب السلع المدعومة، عبر منفذ رأس إجدير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
«كوكاكولا» تشتري سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليار دولار
اقتصاد
عادل جمعة: الجدول الزمني للامتحانات بلا تغيير وندرس أوضاع طلاب طرابلس
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
طرابلس تحت رحمة السلاح وداعمو «الصخيرات» ينهون أشهر العسل مع «الرئاسي»
ليبيا
صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»
ليبيا
إليزابيتا ترينتا: إيطاليا لن تكون ميناء الإنزال الوحيد لعملية صوفيا
ليبيا
ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 30 قتيلاً و96 جريحًا
ليبيا
نيويورك سيتي يعلن موقف التاجوري من اللحاق بالمنتخب أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
المنتخب الليبي يستعين بإيطالي في معسكر القاهرة
رياضة محلية
في العدد 145: تجدّد الصراع للسيطرة على العاصمة ومصير أرامل «داعش»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا سميت البطاطا المقلية بـ«French Fries»؟