معمر لـ«بوابة الوسط»: إعادة فتح معبر رأس إجدير صباح غدٍ

منفذ رأس إجدير الحدودي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الناطق السابق باسم منفذ رأس إجدير حافظ معمر، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية اتفقت على إعادة فتح المنفذ غدًا السبت في الثانية عشر ظهرًا «دون قيد أو شرط».

وأشار معمر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أنّ وزير الداخلية بحكومة الوفاق عميد عبدالسلام عاشور أعطي تعليمات بإعادة افتتاح معبر راس أجدير.

وتابع: «عقد مدير المنفذ اجتماع ضم جميع مديري الإدارات بالمنفذ، وجرى الاتفاق على إعادة افتتاح المنفذ غدًا السبت عند الساعة الثانية عشر ظهرًا، دون قيد أو شرط».

السلطات الليبية توضح سبب إغلاق معبر رأس جدير

وكانت السلطات الليبية أعلنت إغلاق معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس بسبب «تعرض المسافرين الليبيين إلى اعتداءات في منطقة الزكرة بعد الحدود التونسية مباشرة، دفعنا إلى إغلاق المعبر الحدودي».

وكان بعض التونسيين من القرى الحدودية أعاقوا حركة تنقل ومرور المسافرين الليبيين، للضغط على السلطات الليبية، والسماح لهم بتهريب السلع المدعومة، عبر منفذ رأس إجدير.