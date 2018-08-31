القذائف العشوائية تصيب منازل ومنشآت حكومية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 31 أغسطس 2018, 09:31 مساء
جانب من القصف العشوائي على منزل في أحياء طرابلس (الإنترنت)

سقط العديد من القذائف العشوائية، اليوم الجمعة، على منازل ومؤسسات حكومية، من بينها مركز العلاج الطبيعي بمنطقة السبعة في العاصمة طرابلس، جراء الاشتباكات المستمرة منذ الأحد الماضي.

البداية جاءت بسقوط قذئيفة عشوائية على منزل بـ«شرفة الملاحة» في منطقة سوق الجمعة، وتحديدًا خلف مطار معيتيقة، دون أن تسفر عن ضحايا بشرية، وفق مصدر عسكري.

سقوط قذيفة على أحد المنازل خلف مطار معيتيقة

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط»، أنّ قذيفة أخرى سقطت على منطقة شرفة الملاحة قرب البرج القديم للمطار معيتيقة، دون أن تخلف خسائر أيضًا، لكنّ إدارة مطار امعيتيقة أعلنت وقفًا جزئيًا للرحلات.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إنّ قذيفة أخرى سقطت في غوط الشعال، دون وقوع أية خسائر بشرية.

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وأشار «علي» في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى سقوط قذيفة عشوائية أخرى على سور مركز العلاج الطبيعي بمنطقة السبعة.

وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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