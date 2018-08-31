تجهيز قسم الطوارئ بمستشفى طرابلس المركزي واستدعاء الأطقم الطبية

مستشفى طرابلس المركزي (أرشيفية:الإنترنت)

أعلن أسامة علي الناطق الرسمي لجهاز الإسعاف والطوارئ، عن افتتاح قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى شارع الزاوية المعروف بمستشفى طرابلس المركزي، وذلك بالتنسيق مع مدير أمن طرابلس صلاح السموعي ومدير إدارة الأزمة بالعاصمة.

وأشار الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ لـ«بوابة الوسط»، إلى أنّ يجري تجهيز المستشفى بالتزامن مع افتتاح قسم الطوارئ واستدعاء كافة أطباء والأطباء المساعدين والتمريض، وذلك على خلفية الاشتباكات المتجددة في العاصمة.

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وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 39 قتيلاً و119 جريحًا نتيجة الاشتباكات التي تجددت منذ الأحد الماضي حتى اليوم الجمعة.

وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.