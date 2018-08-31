«صحة الوفاق»: ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 39 قتيلاً و119 جريحًا

أعمدة دخان إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس (بوابة الوسط)

أعلنت وداد بالنيران مسؤولة المكتب الإعلامي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 39 قتيلاً و119 جريحًا نتيجة الاشتباكات التي تجددت منذ الأحد الماضي حتى اليوم الجمعة.

وأشارت وداد إلى أنّ هذه الإحصائية تخص وزارة الصحة وتتغير نتيجة الاشتباكات المتقطعة، والتي تجددت أمس الخميس بعد ساعات من الإعلان عن وقف إطلاق النار.

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وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.