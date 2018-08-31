وقف جزئي للرحلات بمطـار امعيتيقة بسبب الاشتباكات

مطار معيتيقه الدولي (بوابة الوسط- أرشيفية)

أعلن الناطق باسم مطار امعيتيقة خالد أبو غريس، اليوم الجمعة، وقفًا جزئيًا للرحلات بعد سقوط قذيفتين بالقرب من برج المراقبة.

ونقلت «بوابة الوسط» عن مصدر عسكري في طرابلس سقوط قذيفة على منزل بـ«شرفة الملاحة» في منطقة سوق الجمعة، وتحديدًا خلف مطار معيتيقة، دون أن تسفر عن ضحايا بشرية.

سقوط قذيفة على أحد المنازل خلف مطار معيتيقة

وقال أبو غريس في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إدارة المطار أوقفت جزئيًا لبعض الرحلات لسلامة المدنيين، وتحويل بعض الرحلات إلى مطار مصراتة بعد سقوط قذيفتين بالقرب من برج المراقبة.

وأرجع قرار وقف الرحلات جزئيًا إلى «حين صدور قرار من الطيرن المدني يفيد باستمرار الرحلات أو توقفها من مطار امعيتيقة».