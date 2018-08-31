وقف جزئي للرحلات بمطـار امعيتيقة بسبب الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 31 أغسطس 2018, 08:37 مساء
مطار معيتيقه الدولي (بوابة الوسط- أرشيفية)

أعلن الناطق باسم مطار امعيتيقة خالد أبو غريس، اليوم الجمعة، وقفًا جزئيًا للرحلات بعد سقوط قذيفتين بالقرب من برج المراقبة.

ونقلت «بوابة الوسط» عن مصدر عسكري في طرابلس سقوط قذيفة على منزل بـ«شرفة الملاحة» في منطقة سوق الجمعة، وتحديدًا خلف مطار معيتيقة، دون أن تسفر عن ضحايا بشرية.

سقوط قذيفة على أحد المنازل خلف مطار معيتيقة

وقال أبو غريس في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إدارة المطار أوقفت جزئيًا لبعض الرحلات لسلامة المدنيين، وتحويل بعض الرحلات إلى مطار مصراتة بعد سقوط قذيفتين بالقرب من برج المراقبة.

وأرجع قرار وقف الرحلات جزئيًا إلى «حين صدور قرار من الطيرن المدني يفيد باستمرار الرحلات أو توقفها من مطار امعيتيقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
«كوكاكولا» تشتري سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليار دولار
اقتصاد
عادل جمعة: الجدول الزمني للامتحانات بلا تغيير وندرس أوضاع طلاب طرابلس
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
طرابلس تحت رحمة السلاح وداعمو «الصخيرات» ينهون أشهر العسل مع «الرئاسي»
ليبيا
صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»
ليبيا
إليزابيتا ترينتا: إيطاليا لن تكون ميناء الإنزال الوحيد لعملية صوفيا
ليبيا
ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 30 قتيلاً و96 جريحًا
ليبيا
نيويورك سيتي يعلن موقف التاجوري من اللحاق بالمنتخب أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
المنتخب الليبي يستعين بإيطالي في معسكر القاهرة
رياضة محلية
في العدد 145: تجدّد الصراع للسيطرة على العاصمة ومصير أرامل «داعش»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا سميت البطاطا المقلية بـ«French Fries»؟