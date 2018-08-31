«داخلية الوفاق» تضع خططًا لتأمين المفوضية العليا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 07:46 مساء
مقر المفوضية العليا للانتخابات (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أنّ الأجهزة الأمنية قامت مؤخرًا بمراجعة الترتيبات الأمنية بمقار المفوضية العليا للانتخابات بكافة جوانبه، ووضع الخطط والإجراءات الكفيلة لمنع أي خروقات أمنية.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا واشتباكات عنيفة بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأجهزة الأمنية تعكف على «توفير الحماية اللازمة لمقار المفوضية العليا للانتخابات والعاملين بها، وتوفير البيئة المناسبة لدعم عملها بما يمكنها من أداء عملها».

وتعرض مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غوطة الشعال بطرابلس، لهجوم إرهابي في مايو الماضي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، و4 مصابين.

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