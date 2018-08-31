بلدية حي الأندلس تعرض التكفل بإقامة وإعاشة نازحي طرابلس

أعمدة دخان إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس (بوابة الوسط)

أعلنت بلدية حي الأندلس، استعدادها لتكفل إقامة وإعاشة النازحين بمناطق الاشتباك في الجنوب الشرقي لمدينة طرابلس التي تجددت فيها المواجهات منذ الأسبوع الماضي.

وأشار مصدر بجهاز الإسعاف والطوارئ لـ«بوابة الوسط»، إلى أنّ بلدية حي الأندلس وجهت نداءً من خلال الجهاز إلى كافة المواطنين النازحين التوجه فورًا إلى مقر البلدية لتقديم الإقامة والإعاشة إليهم، وفق مصدر بالجهاز.

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وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.