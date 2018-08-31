من بينهم 26 امرأة و4 أطفال.. إنقاذ 146 مهاجرًا غير شرعي شمال بوكماش

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 06:46 مساء
مهاجرون جري إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية:الإنترنت)

أعلنت قوات البحرية الليبية، الجمعة، إنقاذ 146 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل ليبيا، في عملية عبور إلى أوروبا بالبحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر.

وأشار بيان للقوات البحرية إلى أن دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس «الزورق صبراتة» أنقذت 146 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي «30 ميلًا شمال بوكماش»، من بينهم 116 رجلاً و26 امرأة و4 أطفال.

وأوضح أن المهاجرين جرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجواء.

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وأشاد البيان بجهود «العاملين بحرس السواحل رغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات، وعدم الاهتمام بهم وبعملهم، ويتعرضون دائمًا للهجوم والنقد من قبل الظالمين».

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

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