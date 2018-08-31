شركة البريقة توضح موقف توزيع المحروقات وأسعارها في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 31 أغسطس 2018, 05:57 مساء
شعار شركة البريقة لتسويق النفط والغاز

قال مدير المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز أحمد المسلاتي، إن عمليات توزيع المحروقات تسير بشكل طبيعي واعتيادي في مدينة طرابلس، التي تشهد مواجهات متقطعة منذ الأسبوع الماضي. 

وأشار المسلاتي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إلى أنّ الوقود متوفر في العاصمة طرابلس، وأن «الناقلة (ريزوبون) غادرت رصيف ميناء طرابلس البحري، ودخلت ناقلة (أنوار أفريقيا) لتفريغ حمولتها»، متابعًا: «الوقود متوفر وأسعار المحروقات لم تتغير وتُباع بحسب التسعيرة المتعارف عليها».

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وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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