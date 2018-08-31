مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان

سيارة إسعاف تابعة لـ«الهلال الأحمر الليبي - فرع طرابلس»

تلقى جهاز الإسعاف والطوارئ فرع طرابلس عدة استغاثات من الأهالي يطلبون الخروج من بعض المناطق، وهي «مثلث السوزوكي» وخلف مدرسة فاطمة الزهراء، وتحديدًا في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان.

وأشار أسامة علي الناطق الرسمي لجهاز الإسعاف والطوارئ في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنّ الجهاز لا يزال يتلقى استغاثات من الأهالي للمساعدة في الخروج من بعض المناطق التي لم تصلها فرق الجهاز حتى الآن.

سقوط قذيفة على أحد المنازل خلف مطار معيتيقة

وطالب الناطق باسم الجهاز جميع الأطراف بضرورة «التراجع وفتح ممر آمن للدخول إلى المناطق لمساعدة الأهالي العالقين».

وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.