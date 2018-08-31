تحت شعار «الحلم العربي».. ليبيا تشارك في المخيم الكشفي العربي بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 31 أغسطس 2018, 05:13 مساء
جانب من فاعليات المخيم الكشفي العربي الـ 32 بالجزائر (الإنترنت)

شاركت ليبيا في فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ32 بالجزائر بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية، تحت شعار «الحلم العربي» بمشاركة 16 جمعية كشفية عربية.

وتستمر فعاليات المخيم الكشفي حتى الخامس من سبتمبر المقبل، إذ تشارك ليبيا بوفد يضم 34 كشّافًا و6 قادة من كل مفوضيات ليبيا، حيث يقام المخيم كل عامين بالتوالي يستضيفه بلد عربي.

وتقدم المشاركون فى حفل الافتتاح بعروض رافعين أعلام أوطانهم، وبحضور العديد من الشخصيات الكشفية العالمية والعربية، وستكون هناك فعاليات مختلفة خلال فترة المخيم وبرامج تقنية تزيد من وعي الكشافين واستكشاف المحيط والاعتماد على النفس إلى جانب يوم شعبي لكل المشاركين لتعزيز الهوية والتعريف بعادات وتقاليد كل المشاركين. 

اختتام فعاليات المخيم الكشفي لفوج القرضة بسبها

والدول المشاركة في المخيم الكشفي العربي هي فلسطين ولبنان والأردن وسوريا وليبيا والمغرب وتونس وموريتانيا ومصر واليمن وقطر وسلطنة عمان والكويت والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى البلد المضيف الجزائر وأيضًا بمشاركة شرفية للكشافة التركية والكشافة الأميركية.

جانب من فاعليات المخيم الكشفي العربي الـ 32 بالجزائر (الإنترنت)
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