من بينهم 6 نساء و5 أطفال.. إنقاذ 84 مهاجرًا غير شرعي شمال المايه

مهاجرون جري إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية:الإنترنت)

أعلنت قوات البحرية الليبية، الجمعة، إنقاذ 84 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية الإريترية قبالة سواحل ليبيا، في عملية عبور إلى أوروبا بالبحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر.

وأشار بيان للقوات البحرية إلى أن دورية لحرس السواحل الغربي نقطة مصفاة الزاوية «الزورق تليل» أنقذت 84 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي «6 أميال شمال منطقه المايا»، من بينهم 73 رجلاً و6 نساء و5 أطفال.

وأوضح أن المهاجرين جرى نقلهم إلى ميناء مصفاة الزاوية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء النصر بالزاوية.

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وأشاد البيان بجهود «العاملين بحرس السواحل رغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات، وعدم الاهتمام بهم وبعملهم، ويتعرضون دائمًا للهجوم والنقد من قبل الظالمين».

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.