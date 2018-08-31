تعافي النفط الليبي يرفع إنتاج «أوبك» إلى أعلى مستوى شهري في 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 03:31 مساء

ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط في أغسطس إلى أعلى مستوى في عام 2018 مع تعافي إنتاج ليبيا وبلوغ صادرات جنوب العراق مستوى قياسيًا، على الرغم من أن تقلص الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية كبح الزيادة.

وذكرت وكالة «رويترز»، يوم الجمعة، أن مسحًا أظهر أن دول المنظمة البالغ عددها 15 دولة ضخت 32.79 مليون برميل يوميًا في أغسطس، بارتفاع قدره 220 ألف برميل يوميًا مقارنة مع القراءة المعدلة لشهر يوليو.

وبحسب الوكالة فقد جاءت أكبر زيادة في الإمدادات هذا الشهر من ليبيا، التي ما زال إنتاجها متقلبًا بسبب الاضطرابات.

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