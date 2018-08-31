«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 سبتمبر

وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام رئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة (صفحة الوزارة بفيسبوك)

أعلن وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام رئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة، تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية في الخارج إلى 15 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لوكيل الوزارة التابعة لحكومة الوفاق نقلها مكتب التواصل والإعلام اليوم الجمعة.

وطمأن جمعة طلبة الشهادتين الممتحنين في (الدور الأول) بالخارج بأوراق احتياطية، والذين لم يتم الإعلان عن نتائج امتحاناتهم إلى الآن، بأن إدارة الامتحانات بالوزارة عاكفة حاليًا على عملية التصحيح الإلكتروني لأوراق إجاباتهم، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن نتائجهم الأسبوع المقبل، على حد قوله.

وكان وكيل الوزارة أعلن أن مواعيد امتحانات طلبة الشهادات العامة وطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية الدارسين بالداخل «باقية على ما هي عليه دون تغيير»، مشيرًا إلى أن قرار التعديل غير وارد في الوقت الراهن.

وأوضح في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم الجمعة، أن الامتحانات ستنطلق بعد غدٍ الأحد الموافق 2 سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعد لها بالخصوص، نافيًا بذلك كل ما جرى تداوله من أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد الامتحانات.