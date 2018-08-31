«قوة الردع المشتركة - أبوسليم» تبث مقطعًا لفيديو من محور أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 31 أغسطس 2018, 01:34 مساء
قائد قوات الدعم المركزي أبو سليم لطفي الحراري (الإنترنت)

بثت «قوة الردع والتدخل المشتركة» مقطعًا (لفيديو) يوضح وجود قواتها في محور أبو سليم أحد الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وأظهر (الفيديو)، الذي تــم تداوله اليوم الجمعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قائد قوات الدعم المركزي أبو سليم، لطفي الحراري من شارع يُعرف بـ «الخلاطات»، يؤكد فيه سيطرتهم على المنطقة.

وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

وكان آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة جويلي، أعلن اليوم أن «المجلس الرئاسي شكّل قوة من المنطقة الغربية لفض النزاع بين الطرفين المتقاتلين في طرابلس».

وقال جويلي، في تصريحات لقناة «ليبيا بانوراما»، إن القوة الجديدة «ستتدخل بين الطرفين وستشكل خطًا فاصلاً بينهم لإبعادهما عن بعضهما البعض» مضيفًا أن «على كل القوات المتقاتلة العودة لمقراتها التي خرجت منها قبل الاشتباكات».

ولفت إلى أن القوة تم تشكيلها من معظم مناطق غرب ليبيا، وهي ليست قوة جهوية أو قبلية وليست محسوبة على أي طرف ومهمتها الوحيدة فض هذا النزاع فقط.

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