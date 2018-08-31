عادل جمعة: الجدول الزمني للامتحانات بلا تغيير وندرس أوضاع طلاب طرابلس

وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة (صفحة الوزارة بفيسبوك)

أعلن وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة أن مواعيد امتحانات طلبة الشهادات العامة وطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية الدارسين بالداخل «باقية على ما هي عليه دون تغيير»، مشيرًا إلى أن قرار التعديل غير وراد في الوقت الراهن.

وأوضح جمعة، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم الجمعة، أن الامتحانات ستنطلق بعد غدٍ الأحد الموافق 2 سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعد لها بالخصوص، نافيًا بذلك كل ما جرى تداوله من أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد الامتحانات.

وحول امتحانات الطلبة القاطنين في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، قال جمعة إن «الوزارة تتابع عن كثب مجريات الأحداث في جنوب طرابلس من خلال تواصلها المستمر والمتواصل مع مراقبي التعليم بتلك المناطق»، منوهًا إلى أنها تدرس جميع الاحتمالات في حال تدهور الأوضاع وتعذر تنظيم وتأمين الامتحانات بالشكل المطلوب هناك، وأكد أن سلامة الطلاب وحفظ آمنهم هو أهم استحقاق للوزارة.

وفي السياق، دعا جمعة في سياق حديثه عن أوضاع طرابلس أطراف النزاع إلى تغليب مصلحة أبنائهم الطلاب على اَي مكاسب آخرى ضيقة، وترحم على أرواح الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.