عادل جمعة: الجدول الزمني للامتحانات بلا تغيير وندرس أوضاع طلاب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 31 أغسطس 2018, 11:47 صباحا
وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة (صفحة الوزارة بفيسبوك)

أعلن وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة أن مواعيد امتحانات طلبة الشهادات العامة وطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية الدارسين بالداخل «باقية على ما هي عليه دون تغيير»، مشيرًا إلى أن قرار التعديل غير وراد في الوقت الراهن.

وأوضح جمعة، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم الجمعة، أن الامتحانات ستنطلق بعد غدٍ الأحد الموافق 2 سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعد لها بالخصوص، نافيًا بذلك كل ما جرى تداوله من أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد الامتحانات.

وحول امتحانات الطلبة القاطنين في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، قال جمعة إن «الوزارة تتابع عن كثب مجريات الأحداث في جنوب طرابلس من خلال تواصلها المستمر والمتواصل مع مراقبي التعليم بتلك المناطق»، منوهًا إلى أنها تدرس جميع الاحتمالات في حال تدهور الأوضاع وتعذر تنظيم وتأمين الامتحانات بالشكل المطلوب هناك، وأكد أن سلامة الطلاب وحفظ آمنهم هو أهم استحقاق للوزارة.

وفي السياق، دعا جمعة في سياق حديثه عن أوضاع طرابلس أطراف النزاع إلى تغليب مصلحة أبنائهم الطلاب على اَي مكاسب آخرى ضيقة، وترحم على أرواح الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
إليزابيتا ترينتا: إيطاليا لن تكون ميناء الإنزال الوحيد لعملية صوفيا
ليبيا
المنتخب الليبي يستعين بإيطالي في معسكر القاهرة
رياضة محلية
مودرتش يخطف جائزة أفضل لاعب في أوروبا من صلاح والقرعة تقسو على برشلونة
رياضة عالمية
تأسيس التجمع السياسي لأعضاء مجلس نواب الطوارق
ليبيا
سالفيني لماكرون: توقف عن زعزعة استقرار ليبيا من أجل مصالح اقتصادية
ليبيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: أوميغا-3 لا يقي من أمراض القلب