آمر المنطقة العسكرية الغربية: «الرئاسي» شكّل قوة لفض النزاع بين طرفي القتال في طرابلس

آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي (الإنترنت)

أعلن آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة جويلي، أن «المجلس الرئاسي شكّل قوة من المنطقة الغربية لفض النزاع بين الطرفين المتقاتلين في طرابلس».

وقال جويلي، في تصريحات لقناة «ليبيا بانوراما»، إن القوة الجديدة «ستتدخل بين الطرفين وستشكل خطًا فاصلاً بينهم لإبعادهما عن بعضهم البعض» مضيفًا أن «على كل القوات المتقاتلة العودة لمقراتها التي خرجت منها قبل الاشتباكات».

ولفت إلى أن القوة تم تشكيلها من معظم مناطق غرب ليبيا، وهي ليست قوة جهوية أو قبلية وليست محسوبة على أي طرف ومهمتها الوحيدة فض هذا النزاع فقط.

وأوضح جويلي أنه عقب ذلك «سنتيح الفرصة للجان المصالحة للقيام بعملهم لمعالجة أسباب المشكلة تمهيدًا لاجتماعات أكبر لمعالحة كل المشاكل المأخذ التي يتخذ كل طرف ذريعة لخلق المشاكل».

وأشار إلى لجنة تشرف على عمل القوة المشتركة، مضيفًا: «سنطلعها على كل عملنا وفي الوقت المحدد».