السلاك: السراج لم يغادر طرابلس ويواصل متابعة الموقف

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 31 أغسطس 2018, 09:37 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (الإنترنت)

نفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك، الأخبار المتداولة حول مغادرة رئيس المجلس فائز السراج العاصمة الليبية طرابلس.

وقال السلاك، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد شائعات، مؤكدًا أن رئيس المجلس الرئاسي يواصل اجتماعاته مع الجهات الأمنية والعسكرية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 30 قتيلاً و96 جريحًا، نتيجة تجدد المواجهات بعد ساعات من جهود وقف إطلاق النار. وأشار المكتب الإعلامي بالوزارة إلى أن الحصيلة تتغير نتيجة الاشتباكات المتقطعة، والتي تجددت قبل قليل (مساء الخميس) في منطقة طريق المطار.

وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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