صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»

مقر المؤسسة الليبية للاستثمارات (أرشيفية:الإنترنت)

نشرت صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية الفرنسية المتخصصة مقالة اليوم الخميس تطرقت فيها إلى وضعية المؤسسة الليبية للاستثمارات، مؤكدة أنها توجد حاليًا «في خضم معركة مريرة بين الفصائل الرئيسية التي تتشاجر من أجل السيطرة على البلاد وصندوقها السيادي».

البقاء على قيد الحياة

وفي مقال بعنوان «الصندوق السيادي الليبي ممزق بين الفصائل المتناحرة»، أوضحت الصحيفة أن «الصندوق السيادي الليبي يكافح على جبهة استرداد الأموال التي فقدتها ليبيا وفي نفس الوقت يحاول البقاء على قيد الحياة».

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وأشارت الصحيفة الاقتصادية الفرنسية أن «المؤسسة وبدعم من حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت في عام 2016 تعتبر المالك الشرعي الوحيد لجميع أصولها. وهي تتمتع باعتراف من قبل الأمم المتحدة، لذلك ترغب في استرداد المبالغ التي جرى تجميدها وإخراجها من الحراسة البريطانية - التي كانت مسؤولة عن إدارة الأصول السائلة للصندوق - والتي لم يتم الإعلان عن قيمتها».



استثمارات ضخمة

وأضافت أن الصندوق السيادي الليبي أطلق - في أوج قوته - عام 2006، ما مجموعه 67 مليار دولار من أصول جرى تجميدها في عام 2011 كجزء من العقوبات المفروضة على ليبيا.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن مؤسسة الاستثمارات الليبية «لا تزال تملك حصصًا في 550 شركة، بما في ذلك شركة (سيمنز) الألمانية، و(بنك يونيكريديت) الإيطالي، وشركتي (شل) و(إيني)، و(فينميكانيكا) و(فودافون وبيرسون)».



أموال مجمدة

ووفق الصحيفة فإنه جرى تجميد 23 مليار و800 مليون دولار من أصول الصندوق في الولايات المتحدة و31مليار و600 مليون مليار دولار في المملكة المتحدة و7.7 في فرنسا و7 في ألمانيا، حيث وضعت تحسين الوضع الداخلي في ليبيا ونهاية الحرب الأهلية شرطًا للإفراج عن تلك الأموال المجمدة، ورغم هذا التجميد إلا أن «الصندوق السيادي تلقى الفوائد والأرباح المتعلقة بنشاطه».

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والمؤسسة الليبية للاستثمار هي اتحاد لأكثر من 550 شركة استثمارية وتتواصل مباشرة مع خمس مؤسسات فرعية، مكونة بذلك محفظتها الاستثمارية. وتتوزع هذه الأصول والاستثمارات عبر القارات الثلاث، وتقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار.

والمؤسسات الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار هي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO)، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF).