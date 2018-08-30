فريق طوارئ من «الهلال الأحمر» يدخل عين زارة لمساعدة الأسر العالقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أغسطس 2018, 10:21 مساء
سيارة إسعاف تابعة لـ«الهلال الأحمر الليبي - فرع طرابلس»

أعلن فريق الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس دخوله منطقة عين زارة عن طريق ثلاث سيارات إسعاف مجهزة لإسعاف ضحايا الاشتباكات المتجددة.

وأشارت صفحة المنظمة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مساء الخميس، دخول فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس إلى منطقة عين زارة مجهزًا بـ3 سيارات إسعاف وسيارة نقل محملة بمياه الشرب للاطمئنان على الأسر العالقة جراء الاشتباكات، لافتة إلى أن «فريق الطوارئ تمكن من توزيع مياه شرب لـــ 60 أسرة عالقة».

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 30 قتيلاً و96 جريحًا

وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

فريق طوارئ تابع لـ«الهلال الأحمر الليبي - فرع طرابلس»
فريق طوارئ تابع لـ«الهلال الأحمر الليبي - فرع طرابلس»
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