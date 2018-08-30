ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 30 قتيلاً و96 جريحًا

تجدد الاشتباكات في منطقة طريق المطار

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 30 قتيلاً و96 جريحًا نتيجة تجدد المواجهات بعد ساعات من جهود وقف إطلاق النار.

وأشار المكتب الإعلامي بالوزارة إلى أن الحصيلة تتغير نتيجة الاشتباكات المتقطعة، والتي تجددت قبل قليل في منطقة طريق المطار.

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وفي سياق متصل ناشد جهاز الإسعاف والطوارئ جميع المواطنين بـ«ضرورة فسح المجال أمام سيارات الإسعاف والإبلاغ عن مكان سقوط القذائف على رقم الغرفة المركزية 0214623366».

وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.