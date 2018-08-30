إصابة 3 عسكريين بـ«الأمن المركزي أبو سليم» في اشتباكات طريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 30 أغسطس 2018, 08:51 مساء
اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة طريق المطار

أصيب ثلاثة عسكريين حالتهم حرجة تابعين لجهاز الأمن المركزي أبو سليم، في اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة طريق المطار، وفق مصدر عسكري.

وأفاد المصدر «بوابة الوسط» بوقوع اشتباكات عنيفة حاليًا في منطقة طريق المطار، وسط تقدم لـ«مجموعات الكاني» المسلحة من المنطقة المعروفة بـ«الخلاطات» شارع الدوائر الزراعية والذي يبعد حوالي كيلو مترًا واحداً عن معسكر اليرموك.

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وأشار المصدر إلى أنّ كتيبة الأمن المركزي وكتيبة الدبابات والمدفعية أبو سليم تتصدى لـ«ميليشيات الكاني»، وسط استمرار المواجهات على أشدها، لافتًا إلى أن العسكريين المصابين حالتهم حرجة داخل مستشفى الحوادث أبو سليم.

وجاء تجدد القصف بالسلاح الثقيل على مناطق قريبة من العاصمة طرابلس، بعد أقل من ساعة على كلمة السراج، ما يعني فشل جهود وقف إطلاق النار.

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وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأحد، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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