اشتباكات عنيفة في منطقة طريق المطار بطرابلس

أفاد مصدر عسكري في طرابلس «بوابة الوسط» بوقوع اشتباكات عنيفة حاليًا في منطقة طريق المطار، وسط تقدم لـ«ميليشيات الكاني» من المنطقة المعروفة بـ«الخلاطات» شارع الدوائر الزراعية والذي يبعد حوالي كيلو متر عن معسكر اليرموك.