اشتباكات عنيفة في منطقة طريق المطار بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 30 أغسطس 2018, 08:27 مساء
أفاد مصدر عسكري في طرابلس «بوابة الوسط» بوقوع اشتباكات عنيفة حاليًا في منطقة طريق المطار، وسط تقدم لـ«ميليشيات الكاني» من المنطقة المعروفة بـ«الخلاطات» شارع الدوائر الزراعية والذي يبعد حوالي كيلو متر عن معسكر اليرموك.
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