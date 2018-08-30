تأسيس التجمع السياسي لأعضاء مجلس نواب الطوارق

الملتقى العام لقبائل الطوارق في أوباري. (الإنترنت)

أُعلن، اليوم الخميس، في مدينة أوباري عن تأسيس التجمع السياسي لأعضاء مجلس النواب الطوارق فى ليبيا.

وقال عبد القادر حسن يحيي عضو التجمع السياسي للطوارق وعضو مجلس النواب لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من تأسيس التجمع هوالمطالبة بحقوق الطوارق وطرح رؤية طوارق ليبيا السياسية فى الأجسام السياسية والمنظمات الدولية والمحلية وتوصيل صوت الطوارق والحثّ على المشاركة السياسية فى ليبيا.

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وأضاف يحيي أنّ التجمع السياسي يهدف إلى توحيد الجهود من خلال العمل كفريق واحد ودراسة كافة الخطوات التي تجرى دراستها بشأن الطوارق.