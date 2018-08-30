الإسعاف والطوارئ: تبادل 9 جثث بين طرفي النزاع المسلح في طرابلس

عمليات تبادل الجثامين بين أطراف النزاع في طرابلس

أفاد الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي بتبادل 9 جثث بين طرفي النزاع المسلح في مدينة طرابلس.

وأشار أسامة علي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أنّ علمية تبادل الجثامين بين الطرفين المتصارعين مستمرة في مدينة طرابلس، لافتًا إلى أنّ خمس جثامين تعود إلى «الكانيات»، وأربع أخرى تعود إلى باقي المجموعات في العاصمة .

وأضاف أن «المجهودات لكل من جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر طرابلس ولجنة حكماء وأعيان ومشايخ ليبيا مستمرة لإيجاد حلول لتبادل الأسرى بين الطرفين».

من ناحية أخرى أوضح أنهم كجهاز للإسعاف والطوارئ حتى هذه اللحظة لم يتمكنوا من الدخول إلى مناطق الاشتباكات لإخراج المصابين والقتلى.

عمليات تبادل الجثامين بين أطراف النزاع في طرابلس

عمليات تبادل الجثامين بين أطراف النزاع في طرابلس

عمليات تبادل الجثامين بين أطراف النزاع في طرابلس

عمليات تبادل الجثامين بين أطراف النزاع في طرابلس

عمليات تبادل الجثامين بين أطراف النزاع في طرابلس

عمليات تبادل الجثامين بين أطراف النزاع في طرابلس

عمليات تبادل الجثامين بين أطراف النزاع في طرابلس