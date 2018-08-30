سلامة يبحث مع أعضاء من مجلسي النواب والدولة 3 ملفات بشأن الأوضاع الداخلية

غسان سلامة يستقبل في طرابلس ممثلي مصراتة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة استقبل في طرابلس ممثلي مصراتة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهو الاجتماع الذي بحث خلاله الطرفان 3 ملفات رئيسية، وفق بيان للبعثة.

وأشارت البعثة الأممية في تدوينة على موقع «فيسبوك» إلى أن سلامة «أطلع النواب على جهود البعثة لدعم الاستقرار في ليبيا»، كما جرى التطرق إلى ثلاثة ملفات هي«الدفع بالإصلاحات الاقتصادية، والترتيبات الأمنية، والعملية الدستورية».

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وأضاف البيان أن المبعوث الأممي «أبدى تشجيعه لكافة أشكال التقارب بين مجلسي النواب والدولة»، مشددًا على أن «من أولويات البعثة دعم وحدة ليبيا ووحدة مؤسساتها».

وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا أثّر على العملية السياسية التي تشهد هي الأخرى تعقيدًا على مستوى الذهاب إلى الانتخابات التي خططت لها الأطراف السياسية بنهاية العام الجاري وفق اجتماع باريس.

وعلى الصعيد الاقتصادي لا يزال مصير برنامج الإصلاحات غامضًا في ظل تأجيله مجددًا، بعد أن طرح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق شرطين رئيسيين لإتمامه، وسط استمرار الجدل حول موعد إطلاق تلك الإصلاحات، وما إذا كانت ستبقى في نفق الشروط والمداولات والمناقشات.