«تعليم الوفاق» احتياجات الجامعات لعقد امتحانات الدور الثاني لطلبة «الثانوية»

بحث وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة أمس الأربعاء، مع قيادات تعليمية، مؤشرات ونتائج الدور الأول لطلبة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2017 - 2018.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عبر «فيسبوك»، إن الوزير والوكيل استمعا خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بإدارة الامتحانات، إلى احتياجات كل الجامعات للاستعداد لتنظيم امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية، التي من المزمع إجراؤها الأيام القادمة.

وأثنى الوزير خلال الاجتماع على كافة الجهود المبذولة من رؤساء الجامعات والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وحرصهم على انجاح امتحانات الدور الأول، مطالبًا لهم بالاستمرار على نفس الوتيرة والعمل لإنجاح امتحانات الدور الثاني.

من جانبه، أكد الوكيل أنه جارٍ العمل على صرف وإعداد الصكوك للمستحقات المالية الخاصة باللجان، التى أشرفت وتابعت امتحانات الدور الأول، وذلك وفق الكشوف المحالة إليهم من اللجان المركزية، وتطرق المجتمعون أيضًا إلى وضع آلية لقبول الطلبة بالجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا.