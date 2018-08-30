الصليب الأحمر يحذر من «تدهور سريع» للوضع الإنساني في طرابلس

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الخميس 30 أغسطس 2018, 02:06 مساء
عناصر من كتيبة «ثوار طرابلس» في معسكر اليرموك. (الإنترنت)

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من «التدهور السريع للوضع الإنساني في طرابلس».

وأضافت اللجنة في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، اليوم الخميس، أن «التوترات التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحولت إلى مواجهات مسلحة في أجزاء من طرابلس، مما أدى إلى مقتل عدد غير معروف من الأشخاص وإصابة عشرات الأشخاص، بمن فيهم المدنيون وهم في طريقهم إلى المرافق الصحية».

اقرأ أيضًا:

البعثة الأممية: سلامة يعمل على «إيجاد حلول أطول أجلًا لضمان» أمن طرابلس

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في ليبيا كارل ماتلي: «تشعر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقلق إزاء الوضع المتدهور بسرعة في طرابلس. لدينا فرق على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم الدعم اللازم. إن مساعدة المرافق الصحية التي تعالج الجرحى هي الأولوية الأولى بالنسبة لنا».

وأضاف البيان أن اللجنة الدولية على اتصال بجميع المجموعات المشاركة في الاشتباكات، لتسهيل إيصال مساعداتها الإنسانية، مؤكدًا أن اللجنة الدولية تبرعت بأربع وحدات لجرحى الحرب تحتوي على مواد طبية كافية لعلاج 200 جريح في المستشفيات الكبرى في طرابلس، كما قامت بدعم الجهات المستجيبة للإسعافات الأولية للهلال الأحمر الليبي، بمواد التضميد ومستلزمات الإسعافات الأولية، تكفي للمساعدة في استقرار أكثر من 80 إصابة تتراوح بين متوسطة إلى شديدة.

وقالت اللجنة الدولية إنها ستواصل متابعة الوضع عن كثب، من أجل الحصول على فهم أفضل للاحتياجات الإنسانية والاستجابة وفقًا لذلك.

في غضون ذلك، حثت اللجنة الدولية جميع الذين يحملون السلاح على تجنيب أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتيسير الوصول الآمن إلى موظفي الإغاثة والمتطوعين في الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذين يقدمون المساعدة المنقذة الحياة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
التلويح بتفعيل «القرار 5 لسنة 2014».. قنبلة دخان لكسب الوقت أم اتجاه لانتخاب ...
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من العبث بأمن طرابلس وسكانها
ليبيا
بالفيديو.. بادي يظهر في أحد المعسكرات قرب طرابلس ملوِّحًا بالعودة إلى العاصمة
ليبيا
تصدير 645 ألف برميل نفط إلى فرنسا من ميناء البريقة
ليبيا
«نواب برقة» يحمّلون المجلس الرئاسي المسؤولية عن اشتباكات طرابلس ويدعون لجنتي ...
ليبيا
محللون: العملية السياسية في ليبيا رهينة المجموعات المسلحة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة خارقة من «كلاشينكوف»