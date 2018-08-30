السراج يكلف آمري المنطقة العسكرية الغربية والوسطى بالإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أغسطس 2018, 01:11 مساء

كلف القائد الأعلى للجيش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد، الإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بمناطق جنوب طرابلس وانسحاب القوة المتمركزة كافة بمناطق الاشتباكات وتسليم المعسكرات ومقار الوحدات العسكرية النظامية لوحداتها السابقة التي كانت متمركزة بها قبل بداية الاشتباكات.

وبحسب قرار السراج الصادر اليوم الخميس، ونشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فإن آمري المنطقة العسكرية الغربية والوسطى مكلفان بتأمين عودة الحياة الطبيعية بمناطق الاشتباكات، بحيث تعود الوحدات العسكرية كافة التابعة لكم والمكلفة بهذه الواجبات إلى مناطقها، خلال موعد أقصاه 30/9/2018.

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