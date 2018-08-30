بالصور.. اختتام مهرجان السلام للفروسية ببلدية وادي عتبة

اختتام مهرجان السلام للفروسية ببلدية وادي عتبة

اختتم أمس الأربعاء بمنطقة أقار عتبة ببلدية وادي عتبة مهرجان السلام للفروسية والميز الشعبي، تحت شعار «الجنوب يجمعنا».

وقال محمد أحمد الأمين عضو اللجنة المشرفة على مهرجان السلام للفروسية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هدف إقامة المهرجان هو التعريف بالفروسية وترسيخ تلك الرياضة، والنهوض بها وغرسها في نفوس الأجيال الجديدة.

وأضاف الأمين أن المهرجان رسالة فرح ومحبة ولحمة لليبيين والعالم، مؤكدًا أن «المهرجان أقيم دون دعم من الدولة، مما رسخ فكرة أن الجنوب أسرة واحدة».

وأوضح البين إبراهيم البين منظم ومستضيف المهرجان أن المهرجان شارك فيه قرابة 13 عقدًا للخيل من مختلف مناطق مرزق ووادي عتبة وأوباري من أجل السلام.

وشهد المهرجان حضورًا شعبيًا كبيرًا من الأهالي والضيوف والأسر والعائلات.

اختتام مهرجان السلام للفروسية ببلدية وادي عتبة

اختتام مهرجان السلام للفروسية ببلدية وادي عتبة

اختتام مهرجان السلام للفروسية ببلدية وادي عتبة