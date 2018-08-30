الأرصاد: أمطار متفرقة على الساحل.. وارتفاع درجات الحرارة على الوسط والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أغسطس 2018, 10:48 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تظهر السحب على الساحل مع احتمال سقوط رخات متفرقة من المطر، مشيرًا إلى اعتدال درجات الحرارة على طول الساحل مع رطوبة نسبية عالية، في حين تميل درجات الحرارة للارتفاع على مناطق الوسط والجنوب.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال بسيط لسقوط رخات من المطر على مناطق الخليج. وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30-33.

بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
طقس مشمس إلى قليل، فيما تتكاثر السحب، والرياح شمالية شرقية نشطة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصـوى بين 27- 32 درجة مئوية تصل في الدواخل إلى 35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
طقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 36 - 40) درجة مئوية.

الكفرة - تازربو - السرير
طقس مشمس والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 - 38 درجة مئوية.

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