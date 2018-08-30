وفاة شخصين إثر اصطدام سيارتهما بإحدى الإبل الطليقة في البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 30 أغسطس 2018, 10:29 صباحا
تهشم زجاج السيارة نتيجة الحادث. (الإنترنت)

لقي شخصان مصرعهما في حادث اصطدام سيارتهما بإحدى الإبل الطليقة على الطريق المؤدية إلى جامعة النجم الساطع في منطقة البريقة.

وقال الرائد صالحين المقريف في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن السيارة كانت بقيادة المواطن عبداللطيف محمد يونس شعيب السديدي الزوي (24 عامًا) أحد سكان منطقة البريقة الجديدة 80 كلم غرب مدينة أجدابيا، وبرفقته نور الدين توفيق عقيلة الشريفي (18 عامًا).

وأضاف المقريف أن الحادث نتج منه وفاة الشخصين متأثرين بإصابتهما البليغة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في نوفمبر 2017 إن ليبيا تصدرت القائمة الدولية لمعدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 73.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأعلن الناطق باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد العليقي، في تصريحات صحفية أن المكتب الإقليمي للمنظّمة وضع ليبيا في أعلى قائمة الوفيات في العالم العام 2016؛ جراء حوادث السيارات.

ولخص ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أسباب ارتفاع معدل قتلى حوادث المرور في: السرعة، وغياب الثقافة، وعدم تطبيق قوانين المرور، وتهالك الطرق، وكذلك أغلب السيارات الموجودة في ليبيا (520 ألف سيارة) متهالكة، وأغلبها مستورد بأسعار زهيدة، ونقص قطع الغيار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
التلويح بتفعيل «القرار 5 لسنة 2014».. قنبلة دخان لكسب الوقت أم اتجاه لانتخاب ...
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من العبث بأمن طرابلس وسكانها
ليبيا
بالفيديو.. بادي يظهر في أحد المعسكرات قرب طرابلس ملوِّحًا بالعودة إلى العاصمة
ليبيا
تصدير 645 ألف برميل نفط إلى فرنسا من ميناء البريقة
ليبيا
«نواب برقة» يحمّلون المجلس الرئاسي المسؤولية عن اشتباكات طرابلس ويدعون لجنتي ...
ليبيا
محللون: العملية السياسية في ليبيا رهينة المجموعات المسلحة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة خارقة من «كلاشينكوف»