وفاة شخصين إثر اصطدام سيارتهما بإحدى الإبل الطليقة في البريقة

تهشم زجاج السيارة نتيجة الحادث. (الإنترنت)

لقي شخصان مصرعهما في حادث اصطدام سيارتهما بإحدى الإبل الطليقة على الطريق المؤدية إلى جامعة النجم الساطع في منطقة البريقة.

وقال الرائد صالحين المقريف في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن السيارة كانت بقيادة المواطن عبداللطيف محمد يونس شعيب السديدي الزوي (24 عامًا) أحد سكان منطقة البريقة الجديدة 80 كلم غرب مدينة أجدابيا، وبرفقته نور الدين توفيق عقيلة الشريفي (18 عامًا).

وأضاف المقريف أن الحادث نتج منه وفاة الشخصين متأثرين بإصابتهما البليغة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في نوفمبر 2017 إن ليبيا تصدرت القائمة الدولية لمعدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 73.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأعلن الناطق باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد العليقي، في تصريحات صحفية أن المكتب الإقليمي للمنظّمة وضع ليبيا في أعلى قائمة الوفيات في العالم العام 2016؛ جراء حوادث السيارات.

ولخص ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أسباب ارتفاع معدل قتلى حوادث المرور في: السرعة، وغياب الثقافة، وعدم تطبيق قوانين المرور، وتهالك الطرق، وكذلك أغلب السيارات الموجودة في ليبيا (520 ألف سيارة) متهالكة، وأغلبها مستورد بأسعار زهيدة، ونقص قطع الغيار.