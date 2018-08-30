نائب رئيس الوزراء الإيطالي: لمصر دور أساسي في استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أغسطس 2018, 08:44 صباحا
رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي. (أرشيفية)

رأى نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن «لمصر دورًا أساسيًا في استقرار ليبيا».

وقال دي مايو في تصريحات من القاهرة، بعد اجتماعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن «العلاقات مع مصر من شأنها أن تكون فرصة أخرى لتحقيق الاستقرار في ليبيا، فقد قلت للسيسي إننا سنأخذ مصر في الحسبان عند مواجهة الملف الليبي، ونحن نستعد للمؤتمر الذي نريد عقده في روما بشأن ليبيا، في محاولة إشراك جميع الجهات الفاعلة التي يمكن أن يكون لها دور فعّال».

اقرأ أيضًا:
الصحف الإيطالية تتحدث عن مؤتمر روما المقبل حول ليبيا

وأضاف الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم أنه «إذا أردنا إعادة البحر الأبيض المتوسط إلى تألقه، لا يمكننا تجاهل العلاقات بين إيطاليا ومصر»، معتبرًا أن «مصر تُظهر أن استقرار منطقة ما يقود إلى وقف انطلاق قوارب الهجرة (..) وهذا ما نأمل أن يحدث في ليبيا أيضًا».

وتقول إيطاليا إن الهدف من المؤتمر هو جمع أكبر عدد ممكن من المعنيين بالشأن الليبي من الأطراف الليبية والدولية، لوضع أسس وأرضية لبسط استقرار مستدام في البلاد، ومساعدة المواطنين الليبيين والمجتمع المدني في نفس الوقت.

وبدأت السلطات الإيطالية حملة دبلوماسية لكسب الدعم الخارجي إقليميًا ودوليًا لهذا المؤتمر، حيث تحصلت على موقف إيجابي من الولايات المتحدة بعد لقاء رئيس الوزراء كونتي مع الرئيس ترامب، مما اعتبرته الأوساط الإيطالية كسب جولة حاسمة ضد فرنسا المتنافسة معها على إدارة الأزمة الليبية، وحيث تدعو باريس إلى الإسراع في تنظيم انتخابات عامة ورئاسية في ليبيا وهو ما ترفضه إيطاليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
التلويح بتفعيل «القرار 5 لسنة 2014».. قنبلة دخان لكسب الوقت أم اتجاه لانتخاب ...
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من العبث بأمن طرابلس وسكانها
ليبيا
بالفيديو.. بادي يظهر في أحد المعسكرات قرب طرابلس ملوِّحًا بالعودة إلى العاصمة
ليبيا
تصدير 645 ألف برميل نفط إلى فرنسا من ميناء البريقة
ليبيا
«نواب برقة» يحمّلون المجلس الرئاسي المسؤولية عن اشتباكات طرابلس ويدعون لجنتي ...
ليبيا
محللون: العملية السياسية في ليبيا رهينة المجموعات المسلحة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة خارقة من «كلاشينكوف»