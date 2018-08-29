تصدير أكثر من 10 آلاف طن «يوريا» من ميناء البريقة إلى إسبانيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 10:00 مساء
الناقلة «SOPHIA I» أثناء عملية شحنها بمادة «اليوريا» من ميناء البريقة (تصوير: صلاح ناصف)

استأنفت الناقلة «SOPHIA I»، اليوم الأربعاء، تحميل أكثر من 10 آلاف طن من مادة «اليوريا» سيتم تصديرها إلى إسبانيا بعد تعطل عملية الشحن لمدة ساعتين أمس الثلاثاء، بسبب عطل فني في أسطوانات نقل «اليوريا» إلى مستودع الناقلة.

وقال أحد موظفي ميناء البريقة لـ«بوابة الوسط» إن الناقلة النفطية التي ترفع علم ليبيا رست في الميناء أمس الثلاثاء، بعد وصولها من إسبانيا لتحميل نحو 10 آلاف و500 طن من مادة «اليوريا» لتصديرها إلى جنوب إسبانبا.

وأضاف المصدر أن وكيل الناقلة «SOPHIA I» هي شركة «بحار ليبيا للنقل والتوكيلات الملاحية المساهمة»، مشيرًا إلى أنها ستغادر ميناء البريقة بعد استكمال حمولتها وإتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أحد العاملين بالميناء لـ«بوابة الوسط» أن الناقلة بدأ تحميلها «بعد التأكد من نظافة وسلامة مستودعاتها الداخلية» وفحص مادة «اليوريا» قبل نقلها من مصنع «اليوريا» بالميناء الذي يبعد عن موقع الناقلة كيلو مترًا واحدًا، وبعد التأكد من حالة الطقس من خلال ميزان قياس مستوى الرطوبة الجوية بالميناء.

وذكر المصدر أن عملية التعبئة تعطلت يوم أمس لمدة ساعتين بسبب عطل فني في أسطوانة دائرية الشكل تقوم بنقل مادة «اليوريا» عبر السير المعلق، مؤكدًا إصلاحه من قبل العاملين في شركة «يارا» النرويجية الذين قاموا بتغيير الأسطوانة المعطلة بأخرى جديدة ..

الأسطوانة الجديدة التي جرى تركيبها في سير نقل مادة اليوريا (تصوير: صلاح ناصف)
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