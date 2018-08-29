نقل 4 جثث من منطقة خلة الفرجان إلى المستشفى الميداني في طرابلس

سيارة إسعاف تابعة لإدارة شؤون الجرحى بالمستشفى الميداني في طرابلس. (الإنترنت)

قال مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى طرابلس، بالمستشفى الميداني العاصمة التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مالك مرسيط، اليوم الأربعاء، إن عناصر الإسعاف تمكنوا من نقل أربع جثث من منطقة الاشتباكات في خلة الفرجان جنوب العاصمة إلى المستشفى.

وطالب مرسيط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أطراف النزاع المسلح بضرورة الالتزام بحماية المؤسسات الصحية والإنسانية والطواقم الطبية والإسعاف أثناء القيام بمهامها العملية والإنسانية.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة، منذ يوم الأحد الماضي، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة اُستُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واضطر عدد من سكان مناطق الاشتباكات إلى المغادرة إلى مناطق أخرى خوفًا من تطور المواجهات التي ألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من المنازل والمحال التجارية والمنشآت العامة جراء سقوط القذائف العشوائية.

وتدور الاشتباكات بين مسلحين من كتيبة «ثوار طرابلس»، و«الكتيبة 301»، وكتيبة «دبابات أبوسليم» من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف إعلاميًّا بـ«الكانيات»، وجميعها يخضع اسميًّا لحكومة الوفاق الوطني ..