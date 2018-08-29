مستشار الرئيس الفلبيني: مستعدون لإرسال فرق طبية لتغطي احتياجات المستشفيات الليبية

رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، يستقبل مستشار الرئيس الفليبيني عبد الله ماوو

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، مستشار الرئيس الفلبيني عبد الله ماوو، والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية محمد سيالة.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك» إلى أن الطرفان تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد المسؤول الفلبيني استعداد بلاده إرسال فرق من الكوادر الطبية لتغطي احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية الليبية وإعداد برامج لتدريب الكوادر الليبية، مشيرًا إلى تطلع بلاده للمساهمة في عمليات البناء وإعادة الإعمار وتقديم الخبرات الفنية في مجالات حيوية متعددة.

كما ثمن السراج موقف الفلبين الداعم لحكومة الوفاق، منوهًا إلى أن «العلاقات الليبية - الفلبينة لها تاريخ طويل من التعاون المتبادل في مختلف المجالات، خصوصًا في المجال الطبي الذي كان محط تقدير الشعب الليبي، وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا لم تغادر هذه الكوادر الطبية والطبية المساعدة الأراضي الليبية واستمرت في أداء عملها على أكمل وجه».

وعبر السراج عن تطلعه لمزيد التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات وعلى رأسها «الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية».