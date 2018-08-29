طائرتا الخطوط الليبية وخطوط الأجنحة تقلعان من مطار معيتيقة إلى إسطنبول

مطار معيتيقه الدولي (بوابة الوسط- أرشيفية)

أقلعت طائرتا شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الأجنحة الليبية ظهر الأربعاء، من مطار معيتيقة الدولي نحو مطار إسطنبول الدولي، لتصلا إلى وجهتيهما حوالي السادسة والربع من مساء اليوم.

وقالت إدارة المطار، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن طائرة طيران البراق القادمة من مطار بنينا الدولي ستصل في الرابعة وعشر دقائق من عصر اليوم.

ونفى مدير مكتب الإشراف والتوثيق والإعلام بمطار معيتيقة خالد أبوغريس، توقف الرحلات الجوية، مؤكدًا عدم صحة ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول نقل طائرات الخطوط الأفريقية والعربية الليبية، إلى مطار مصراتة.

وقال أبوغريس في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الحركة في المطار تسير بشكل طبيعي حسب جدول الرحلات المخصص، مشيرًا إلى وصول رحلة لحجاج ليبيا قادمة من مدينة جدة.

وطمأن أبوغريس المسافرين بأن الأمن مستتب في محيط مطار معيتيقة، مطالبًا الجميع بالتحري في نقل الأخبار وعدم الوثوق في بعض الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفها «بالكاذبة» والتي اعتبر الغاية منها «ترويع المدنيين في العاصمة».