سرقة كوابل وأسلاك كهربائية وبطاريات من المحطة 44 بسرت

كشف مصدر بالشركة العامة للكهرباء في مدينة سرت عن تعرض المحطة 44 للكهرباء، المغذية للحي السكني الثالث والمجمع الإداري، للسرقة والعبث بمحتوياتها.

وقال المصدر بدائرة الصيانة بالشركة العامة للكهرباء بسرت، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن «لصوصًا سرقوا كوابل وأسلاك كهربائية، الليلة الماضية، وبطاريات ومعدات المحطة مما تسبب في انقطاع الكهرباء على عدد كبير من المساكن والإدارات الحكومية».

وتتكرر حوادث سرقة كابلات الكهرباء بمدينة سرت، ففي الأيام الماضية، سرق مجهولون ألف متر من كوابل الكهرباء في منطقة طريق بي، جنوب غرب المدينة، إلى جانب خمسة أعمدة كهربائية بمنطقة أبونجيم، وسرقة كوابل الجهد العالي خط 11 من منطقة الطويلة، الذي يغذي مناطق من الطويلة والسواو، مطلع الشهر الجاري.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت، أوائل الشهر الجاري، خسائر بقيمة 4 ملايين و803 آلاف دينار نتيجة سرقة نحو مليون و510 آلاف متر من أسلاك النحاس عارية ومعزولة داخل نطاق إدارة توزيع الجنوبية، وحوالي 5402 محول كهربائي وعوازل وأعمدة خشبية.