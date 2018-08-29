نائب معارض الاتفاق السياسي يرحب بحجب الثقة عن «الرئاسي»

النائب عيسى العريبي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

رحب عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، المعارض الاتفاق السياسي ببيان النواب الذين حجبوا الثقة عن المجلس الرئاسي، وطالبوا باختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين.

وقال العريبي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء: «نحن النواب المعارضين نرحب بهذه الخطوة التي من شأنها رفع المعانات عن الشعب الليبي»، وأضاف النائب عن بنغازي «ندعو بعثة الأمم المتحدة إلى سرعة دعوة لجنتى الحوار بمجلسي النواب والدولة، للاجتماع واختيار مجلس رئاسى جديد، واختيار رئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي، على أن يقدم لمجلس النواب لنيل الثقة».

كان أعضاء مجلس النواب الداعمون الاتفاق السياسي قالوا إن «المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي»، ودعا الأعضاء في بيان في وقت سابق اليوم إلى «الشروع في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب، (والذي سبق أن أقره مجلس النواب في جلسته بتاريخ 21 نوفمبر 2017).

