إصابة خط نقل الطاقة الهضبة - عين زارة جراء اشتباكات طرابلس
القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 02:38 مساء
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إصابة خط نقل الطاقة الهضبة - عين زارة جهد 220 ك.ف اليوم الأربعاء، جراء الاشتباكات المسلحة الجارية في العاصمة طرابلس، ما أدى إلى محدودية نقل الطاقة ووضع الشبكة في حالة حرجة.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي