إصابة خط نقل الطاقة الهضبة - عين زارة جراء اشتباكات طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إصابة خط نقل الطاقة الهضبة - عين زارة جهد 220 ك.ف اليوم الأربعاء، جراء الاشتباكات المسلحة الجارية في العاصمة طرابلس، ما أدى إلى محدودية نقل الطاقة ووضع الشبكة في حالة حرجة.