إصابة خط نقل الطاقة الهضبة - عين زارة جراء اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 02:38 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إصابة خط نقل الطاقة الهضبة - عين زارة جهد 220 ك.ف اليوم الأربعاء، جراء الاشتباكات المسلحة الجارية في العاصمة طرابلس، ما أدى إلى محدودية نقل الطاقة ووضع الشبكة في حالة حرجة.

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