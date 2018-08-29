صندوق دعم الاستقرار يسلم بلدية سرت ثلاث شاحنات جديدة لنقل القمامة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 02:37 مساء

قال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت، يوم الأربعاء، إن صندوق دعم الاستقرار التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي سلم البلدية ثلاث شاحنات جديدة لنقل القمامة، مخصصة للشركة العامة لخدمات النظافة.

وأضاف المسؤول الإعلامي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن البلدية سلمت الشاحنات فور تسلمها إياها إلى إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة.

وأشار إلى أنه بعد استلام الشاحنات الجديدة يرتف عدد شاحنات نقل القمامة التي قدمتها لجنة دعم الاستقرار التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى البلدية ثماني شاحنات خلال العام الحالي، بالإضافة إلى 200 صندوق قمامة سعة 1100 كيلو غرام.

وذكر المسؤول أن محضر استلام الشاحنات وقع عليه عميد البلدية، ومنسق مشروعات صندوق دعم الاستقرار القذافي البطي، بحضور رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بشير الأحرش.

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