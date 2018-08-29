شهود عيان: سماع دوي أسلحة ثقيلة في محيط خلة الفرجان.. وحالة نزوح غير مسبوقة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 02:29 مساء
آلية عسكرية في محيط معسكر اليرموك بطرابلس. (أرشيفية)

قال شهود عيان، إنهم سمعوا دوي أسلحة ثقيلة في محيط منطقة خلة الفرجان جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأضاف شهود العيان، في تصريح إلى «بوابة الوسط» صباح اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات كانت تحديدا في منطقة الأبيار والاستراحة الحمراء، القريبة من جامع الكحيلي في منطقة عين زارة.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم قوات الأمن المركزي بأبوسليم مهند معمر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن أحياء في العاصمة طرابلس تعرضت «لقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيا الكاني»، ما تسبب في «حالة نزوح غير معهودة في منطقة صلاح الدين»، إحدى مناطق الاشتباكات خلال اليومين الماضيين.

ويخشى سكان طرابلس من انفجار الوضع في ضواحي المدينة وانتقاله لوسط العاصمة في أي لحظة، خاصة بعد عمليات التحشيد العسكري الكبيرة التي تجرى بين «اللواء السابع» و«الكانيات» من جهة، ضد كتيبتي ثوار طرابلس والنواصي.

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