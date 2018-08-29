الخطوط الليبية تخصص رحلات استثنائية للحجاج من كبار السن والمرضى

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 01:26 مساء

قررت شركة الخطوط الجوية الليبية تخصيص رحلتين بدءا من اليوم الأربعاء إلى غد الخميس لنقل الحجاج من كبار السن والمرضى، على أن يبدأ الموسم الرسمي للحجاج يوم الأحد القادم.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوه اليوم الأربعاء، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هناك رحلة ستصل على خطوط الشركة ظهر اليوم إلى مطار معيتيقة قادمة من جدة، تحمل كبار السن والمرضى من الحجاج الليبيين.

من جهة أخرى، طمأن قنيوه جميع الركاب حول مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة مطار معيتيقة، قائلا، إن «تسير رحلات الشركة يسير بشكل اعتيادي من وإلى مطار معيتيقة إلى وجهاتها».
 

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