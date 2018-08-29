الأرصاد: مرتفع جوى يعمل على استقرار حالة الطقس.. ورطوبة عالية على الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بامتداد لمرتفع جوى يعمل على استقرار حالة الطقس مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية وتكاثر للسحب اليوم على مناطق الجبل الأخضر وبعض مناطق الساحل الممتد من درنة إلى امساعد.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة «وارد»، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال تتراوح بين ( 30 - 36 فيما لا تتجاوز 28 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر بينما تكون على مناطق الجنوب بين 35-40.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجــــات الحــــرارة القصوى بين (30-35)مْ .

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي هذا اليوم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (30-36)مْ ولاتتجاوز (28)مْ على مرتفعات الجبل الاخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (35-40)مْ .

الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعـة، وتتراوح درجـات الحـرارة القصوى بين 36-40.