مطار معيتيقة ينفي توقف الرحلات الجوية

مطار معيتيقة الدولي. (أرشيفية)

نفى مدير مكتب الإشراف والتوثيق والإعلام بمطار معيتيقة خالد أبو غريس، توقف الرحلات الجوية، مؤكدًا عدم صحة ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول نقل طائرات الخطوط الأفريقية والعربية الليبية، إلى مطار مصراتة.

وقال أبو غريس في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الحركة في المطار تسير بشكل طبيعي حسب جدول الرحلات المخصص، مشيرًا إلى وصول رحلة لحجاج ليبيا قادمة من مدينة جدة.

ونفى مدير مكتب الإشراف والتوثيق والإعلام بمطار معيتيقة، ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول نقل الطائرات التابعة للخطوط الجوية العربية الليبية، والخطوط الأفريقية إلى مطار مصراتة فجر اليوم الأربعاء.

وطمأن أبو غريس المسافرين بأن الأمن مستتب في محيط مطار معيتيقة، مطالبًا الجميع بالتحري في نقل الأخبار وعدم الوثوق في بعض الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفها «بالكاذبة» والتي اعتبر الغاية منها «ترويع المدنيين في العاصمة».

