ضبط مركب صيد تونسي قرب زوارة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 11:05 صباحا
مركب صيد تونسي. (أرشيفية)

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي (نقطة مصفاة الزاوية) من ضبط مركب صيد خشبي كبير تونسي يقوم بأعمال الصيد غير القانوني في المياه الليبية.

وقال الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، في بيان صادر عنه مساء الثلاثاء إنه تم ضبط أربعة صيادين تونسيين، صباح السبت الماضي على بعد (20) ميلاً شمال بوكماش قرب زوارة.

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وأكد أنه جرى توجيه مركب الصيد إلى ميناء مصفاة الزاوية حيث نقطة حرس السواحل، مشيرًا إلى التحفظ على الصيادين التونسيين بميناء المصفاة، لفتح محضر بالواقعة، قبل إحالتهم إلى النيابة المختصة.

وأثنى الناطق باسم القوات البحرية الليبية على جهود العاملين في جهاز حرس السواحل الليبي، قائلاص: «تحية إجلال وإكبار للعاملين في صمت وفي كل الظروف والأوقات في سبيل إنقاذ الأرواح البشرية –المغرر بهم– رغم قلة الإمكانات وعدم الاهتمام بهم وبعملهم، والذين يتعرضون دائمًا للهجوم والنقد من قبل الظالمين».

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